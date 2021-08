இந்தியாவிலுள்ள வெளிநாட்டினருக்கு வேக்சின் போட அனுமதி... மத்திய அரசின் திடீர் முடிவுக்கு என்ன காரணம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள வெளிநாட்டினரும் கோவின் தளம் மூலம் தடுப்பூசி போட மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கி வேக்சின் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு மட்டும் தொடங்கப்பட்ட வேக்சின் பணிகள் பின்னர் படிப்படியாக அனைவருக்கும் விரிவு படுத்தப்பட்டன.

முதலில் வேக்சின் போடப் பலரும் தயக்கம் காட்டினாலும், பின்னர் வேக்சின் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே அதிகரித்தது. இதனால் மக்கள் ஆர்வத்துடன் வேக்சின் போட்டுக் கொள்ளத் தொடங்கினர்.

Foreign nationals can now get vaccinated in India. Health Minister Mansukh Mandaviya announced that this decision is taken to stop the further transfer of infection from unvaccinated persons residing in India.