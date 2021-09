'பட்டாசுகளுக்கு தடை..' தீபாவளிக்கு 4ஆம் ஆண்டாக தொடரும் கட்டுப்பாடுகள்.. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதிரடி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் நான்காவது ஆண்டாக இந்த ஆண்டும் பட்டாசுகள் விற்க மற்றும் வெடிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகரிக்கும் காற்று மாசு காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பல்வேறு நகரங்களிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே காற்று மாசு தான் முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது. இதைக் கட்டுப்படுத்த மத்தி மாநில அரசுகள் திணறி வருகின்றன

சர்வதேச அளவில் மிக மோசமாகக் காற்று மாசடைந்த நகரங்களின் பட்டியலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த பல்வேறு நகரங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.

1 முதல் 8 வரை பள்ளிகள் திறப்பு - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சொன்னது இதுதான்

English summary

Delhi government banned the storage, sale, and use of firecrackers. This decision is taken Due to the raise of hazardous air pollution levels during Diwali.