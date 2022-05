பாபர் மசூதி முதல் பேரறிவாளன் விடுதலை வரை! அரசியலமைப்பு பிரிவு 142ல் சாட்டையை சுழற்றிய உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 142யை பயன்படுத்தி உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது. இதற்கு முன்பு இந்த சட்டப்பிரிவை பாபர்மசூதி இடிப்பு, ஐபிஎல் சூதாட்டம் உள்பட சில வழக்குகளிலும் உச்சநீதிமன்றம் பயன்படுத்தி உள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் விடுதலை தொடர்பான வழக்கு விசாரணை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி நாகேஸ்வராவ் தலைமையிலான அமர்வு முன் நடைபெற்று வந்தது.

இந்த வழக்கு விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் இன்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நாகேஸ்வராவ், பிஆர் கவாய், ஏஎஸ் போபண்ணா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு பேரறிவாளனை விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டது.

பேரறிவாளன் விடுதலை.. 31 ஆண்டுகால சிறைவாசம் முடிவு- 2014 உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு முதல் இன்று வரை நடந்தது என்ன?

English summary

The Supreme Court has released perarivalan from the Rajiv Gandhi assasination case using Article 142 of the Constitution. Earlier, the Supreme Court had reportedly used the law in some cases, including the demolition of the Babri Masjid and IPL gambling.