கர்நாடகா, பஞ்சாப், இப்போ ராஜஸ்தான்! லிஸ்ட் போய்கிட்டே இருக்கு.. காங்-ஐ சுழன்றடிக்கும் உட்கட்சி மோதல்

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சிக்குத் தேர்தல்களில் வென்ற மாநிலங்களில் கூட ஆட்சியைத் தக்க வைப்பது பெரியதொரு சிக்கலாகவே இருந்து வருகிறது.

2018 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த போதிலும், அங்கு ஆட்சியைக் காப்பாற்றுவதற்குக் காங்கிரஸ் தொடர்ச்சியாகப் போரடியே வருகிறது.

இந்த இந்தி மாநிலங்களில் காங்கிரஸின் வெற்றி முக்கியவனாகப் பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், சில மாதங்களிலேயே இந்த மாநிலங்களில் உட்கட்சி குழப்பம் என்பது காங்கிரசுக்குச் சிக்கலைக் கொடுத்தது.

