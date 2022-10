"கூகுள் நிறுவனத்துக்கு ரூ.1337 கோடி அபராதம்".. போட்டி ஆணையம் அதிரடி.. ஏன் தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஆண்ட்ராய்டு தளம் மூலமாக கூகுள் நிறுவனம் நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறையில் ஈடுபடுவதாக நுகர்வோர்கள் தரப்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கூகுள் நிறுவனத்துக்கு ரூ 1337 கோடி அபராதம் விதித்து போட்டி ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இணைய தேடு பொறி நிறுவனங்களில் அசைக்க முடியாத இடத்தை பிடித்துள்ள நிறுவனம் கூகுள்.

இந்த நிறுவனம் செல்போன்களுக்கான ஓஎஸ் என்று சொல்லப்படும் இயங்குதளமான ஆண்ட்ராய்டு சேவையையும் கொடுத்து வருகிறது.

English summary

The Competition Authority has imposed a penalty of Rs 1337 crore on Google after complaints were made by consumers that Google is engaging in unfair trade practices through the Android platform.