பூஸ்டர் டோஸ்: கோவிஷீல்ட் அல்லது கோவாக்சின் எந்த தடுப்பூசி போட வேண்டும்? அதிகாரிகள் முக்கிய விளக்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் வரும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் பூஸ்டர் டோஸ் பணிகள் தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எந்த வேக்சின் போடப்படும் என்பது குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் கொரோனா வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு மட்டும் வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் அது படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

2ஆம் அலை ஏற்படும் வரை இந்தியாவில் வேக்சின் பணிகள் மெதுவாகவே நடைபெற்று வந்தது. அதன் பின்னரே வேக்சின் பணிகள் வேகமெடுக்கத் தொடங்கியது.

There will be no mix-and-match of vaccines for the crucial third dose. India to starts its bootser dose from Jan 10.