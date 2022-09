வெறுப்பு.. வன்முறை.. இந்தியர்களே உஷாரா இருங்க.. கனடா நாட்டு பதற்றத்தால் மத்திய அரசு பரபர அறிக்கை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கனடாவில் மதவெறி சார்ந்த வன்முறைகள், வெறுக்கத்தக்க வகையிலான குறு்றங்கள் மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடர்வதால் அங்கு வசிக்கும் மாணவர்கள் உள்பட அனைத்து இந்தியர்களும் தூதரங்களில் தங்கள் விபரங்களை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவுரை வழங்கி உள்ளது.

கனடாவில் உள்ள சீக்கிய பிரிவினைவாத அமைப்புகள் இந்தியாவில் உள்ள பஞ்சாபை தனிநாடாக அறிவிக்கக்கோரி வருகின்றனர். இதன் அடுத்தக்கட்டமாக அவர்கள் அங்கு வாக்கெடுப்பு நடத்தி வருகின்றன.

செப்டம்பர் 19ல் ஒன்ராறியோவின் பிராம்ப்டனில் காலிஸ்தான் ஆதரவு குழு ஏற்பாடு செய்த வாக்கெடுப்பில் 1 லட்சம் கனடாவின் சீக்கியர்கள் ஓட்டளித்தனர். மேலும் அவர்கள் ஓட்டளிக்க வரிசையில் நிற்கும் வீடியோக்கள் வெளியாகின.

English summary

The Union Ministry of External Affairs has advised all Indians including students living there to register their details with consuls in Canada due to ongoing sectarian violence, hate speech and anti-India activities.