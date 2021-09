'இந்தியாவில் 6 மாதங்களில் Endemic ஆக மாறும் கொரோனா..'ஏன் முக்கியமானது? பட்டியலிட்டு விளக்கும் ஆய்வாளர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் புதிதாகத் தோன்றும் உருமாறிய கொரோனா வகைகள் மட்டுமே 3ஆம் அலையை ஏற்படுத்தாது என தெரிவித்த தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் இயக்குநர் சுர்ஜித் சிங், அடுத்த 6 மாதங்களில் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் என்டமிக் நிலையை அடையும் என்றும் தெரிவித்தார்.

கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் எந்தவொரு நாட்டிலும் முழுவதுமாக கட்டுக்குள் வரவில்லை. சில நாடுகளில் மட்டும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் மீது வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வைத்துள்ளன.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரைக் கடந்த ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 3 லட்சம் வரை கூட சென்றது.

என்னாச்சு.. தமிழகத்தில் திடீரென அதிகரித்த கொரோனா தொற்று.. சென்னை மீண்டும் டாப்.. என்ன காரணம்?

English summary

Covid will start becoming endemic in India in the next six months. asserting that a new variant can't alone bring the third wave of infections.