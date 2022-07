குடியரசுத் தலைவர், குடியரசுத் துணைத்தலைவர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்? முழு விவரம் இங்கே

Delhi

டெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி சார்பில் திரௌபதி முர்மு போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து யஷ்வந்த் சின்ஹா களம் காண்கிறார். இந்த தேர்தல் முடிவுகள் ஜூலை 21ம் தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது. அதே போல குடியரசுத் துணைத்தலைவருக்கான தேர்தலும் நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் இந்தியாவில் குடியரசுத் தலைவர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்பதை விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.

இந்த தேர்தலில் மக்களவை உறுப்பினர்கள், மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் வாக்களிக்கின்றனர்.

Presidential election is held today. Draupadi Murmu is contesting this election on behalf of BJP-led National Democratic Alliance Party. Yashwant Sinha is fielding against him. The results of this election will be announced on July 21. Similarly, the election for the President of the Republic is also taking place. This news collection explains how the President is elected in India.