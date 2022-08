வெறும் 9 வினாடி தான்.. நாளை தரைமட்டமாகும் இந்தியாவின் உயரமான 40 மாடி கட்டடம்.. எப்படி நடக்கும்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்டுள்ள 40 மாடிகள் கொண்ட இந்தியாவின் உயரமாக இரட்டை கோபுர கட்டடம் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் படி நாளை வெடிவைத்து வெறும் 9 வினாடிகளின் தகர்க்கப்படுகிறது. சுற்றி கட்டங்கள் உள்ள நிலையில் கட்டட இடிப்பு எப்படி நடக்கும் என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் ஏபெக்ஸ், சியான் எனும் பெயரிடப்பட்டுள்ள 2 அடுக்குமாடி கட்டங்கள் கட்டப்பட்டன. இந்த கட்டடங்கள் தலா 40 மாடிகள் கொண்டதாக உள்ளன.

டெல்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் ‛சூப்பர் டெக்' எனும் நிறுவனம் இந்த கட்டடத்தை கட்டியது. குதூப் மினாரை விட உயரமாக கட்ட திட்டமிடப்பட்டது. அதன்படி 320 அடி உயரம் உயர்ந்து நிற்கும் இந்த கட்டடம் தான் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கட்டடம் என கூறப்படுகிறது.

10 ஆண்டு சட்டப்போராட்டம்.. 10 நொடியில் தரைமட்டாகும் 40 அடுக்கு குடியிருப்பு.. இவ்வளவு கோடி இழப்பா?

English summary

India's tallest twin-towered 40-storey building in Uttar Pradesh's Noida will be demolished tomorrow in just 9 seconds as per the Supreme Court's order. Information about how the demolition of the building will take place in the presence of construction sites has been released.