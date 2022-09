ஏகலைவன் கட்டைவிரல் ஏன் கேட்கப்பட்டது என நான் கேட்கப் போவதில்லை.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வில்சன் ‘தெறி’!

Delhi

டெல்லி : பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய பிரிவினருக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்குகளின் விசாரணையில் திமுக சார்பாக ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் எடுத்து வைத்த வாதங்கள் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளன.

ஏகலைவனின் கட்டை விரல் ஏன் கேட்கப்பட்டது என்பது குறித்து நான் பேச விரும்பவில்லை, இன்றும் நமது குடியரசுத் தலைவர் கோவிலுக்குள்ளே அனுமதிக்கப்படாதது குறித்தும் நான் குறிப்பிட விரும்பவில்லை என உச்ச நீதிமன்றத்தில் பேசியுள்ளார் வில்சன்.

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய பிரிவினருக்கான 10% இடஒதுக்கீடு அரசியல் சாசனத்தின்படி செல்லுமா என்பது குறித்து மனுக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கபட்டு வருகின்றன.

இந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யு.யு.லலித் தலைமையில் நீதிபதி ரவிந்தரா பட், தினேஷ் மகேஷ்வரி, எஸ்.பி பர்திவாலா, பெல்லா த்ரிவேதி ஆகியோர் விசாரிக்கின்றனர்.

English summary

I don't want to quote ekalaiva. Don't want to mention how a president was turned out from temple, even first lady couldn't enter. Untouchability still is lingering in our society : DMK MP P Wilson argument in EWS quota case in supreme court.