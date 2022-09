Delhi

டெல்லி: பீகாரில் காங்கிரஸ்-ஆர்ஜேடி- ஜேடியூ கூட்டணி ஆட்சிதானே நடைபெறுகிறது.. முடிந்தால் ஆர்.எஸ்.எஸ்.இயக்கத்தை தடை செய்துதான் பாருங்கள் என பாஜக சவால்விடுத்துள்ளது.

பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா என்ற இஸ்லாமிய அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் என்பது பல்வேறு மாநில அரசுகள், அரசியல் கட்சிகள் கோரிக்கை. அண்மையில் இந்த இயக்கத்தின் அலுவலகங்கள், நிர்வாகிகளின் வீடுகளில் தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சி அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். நாடு முழுவதும் 300க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்புக்கு தடை விதித்து மத்திய அரசு நேற்று அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது.

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தடை.. மத்திய அரசை தொடர்ந்து தமிழக அரசும் அரசாணை

English summary

BJP leader Giriraj Singh said, Lalu and his alliance parties had the government in Bihar. If they have the courage, then ban RSS is Bihar.