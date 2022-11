ராமர் பால விவகாரம்:நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுக்கு தோல்வி உறுதி.. பிரதமர் மோடியை எச்சரித்த சு.சாமி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ராமர் பாலத்தை பாரம்பரிய நினைவு சின்னமாக பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு அறிவிக்காவிட்டால் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக தோல்வியடையும். இல்லாவிட்டால் பிரதமர் மோடியை நீக்கிவிட்டு பாஜகவை வெற்றி பெற இந்துத்துவாதிகள் முடிவு செய்ய வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சாமி காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அருகே உள்ள பாம்பன் தீவுகளுக்கும்-இலங்கைக்கும் இடையே சுண்ணாம்பு கற்களால் ஆன திட்டுகள் தொடர்ச்சியாக உள்ளன.

இது புராணங்கள் அடிப்படையில் இது ராமர், அணில் மற்றும் அனுமான் உதவியுடன் கட்டப்பட்ட ராமர் பாலம் என்ற கருத்தும் உள்ளது.

English summary

The Prime Minister Modi-led government should declare the Ram Bridge as a heritage monument. Otherwise, BJP will lose in 2024 parliamentary elections. If not, senior BJP leader Subramania Samy has boldly said that the Hindutva should decide to remove Prime Minister Modi and win the BJP.