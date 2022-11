'இதை மட்டும் செய்யாவிட்டால்' பாஜகவுக்கு எதிராக மிகப்பெரும் போராட்டம்.. அன்னா ஹசாரே குழு வார்னிங்

Delhi

டெல்லி: பாஜக கடந்த தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் பாஜகவுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என அன்னா ஹசாரே டீம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஊழலுக்கு எதிராக வலுவான லோக்பால் கொண்டு வரக்கோரி கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அண்ணா ஹசாரவே மிகப்பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்.

'ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா' என்ற பெயரில் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு இந்தியா முழுவதும் ஆதரவு கிடைத்தது.

English summary

The Anna Hazare team has warned that if the BJP does not fulfill the promises made during the last election, a massive protest will be launched against the BJP.