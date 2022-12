மாஸ்க்கில் சோனியா 'மாஸ் என்ட்ரி'.. ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பிரியங்காவும் இணைந்தார்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் நடந்து வரும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் ராகுல் காந்தியுடன் அவரது தாய் சோனியா காந்தி, தங்கை பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டவர்கள் இணைந்து நடைப்பயணம் செய்து வருகின்றனர். கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக மாஸ்க் அணிந்து மாஸாக சோனியா காந்தி என்ட்ரி கொடுத்தால் காங்கிரஸ் கட்சியினர் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். இன்று மதியம் நடிகர் கமல்ஹாசன், விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்க உள்ளனர்.

2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு, தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை தொடங்கி பயணப்பட்டு வருகிறார்.

இந்த யாத்திரை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் தொடங்கியது. இந்த யாத்திரை காஷ்மீர் வரை 12 மாநிலம், 2 யூனியன் பிரதேசம் வழியாக 150 நாட்கள் வரை நடைபெற உள்ளது.

கருப்பு + சிவப்பு புடவையில்.. அட யாருன்னு பாருங்க.. பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் ட்விஸ்ட்.. என்ன நடந்தது?

English summary

His mother Sonia Gandhi, younger sister Priyanka Gandhi and others are walking along with Rahul Gandhi in the ongoing Bharat Jodo Yatra in Delhi. The Congress party is excited if Sonia Gandhi enters the mass wearing a mask as a precaution against Corona. Actor Kamal Haasan, VCK president Thol Thirumavalavan and others are also going to participate this afternoon.