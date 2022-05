திருமணத்துக்கு பிறகு மனைவி ‛சர்நேம்’ மாற்ற வேண்டாம்..92சதவீத இளைஞர்கள் ஆதரவு..வெளியானது சர்வே முடிவு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் திருமணத்துக்கு பிறகு பெண்கள் தங்களின் ‛சர்நேம்' மாற்றம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதுதொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வேயில் 92 சதவீத ஆண்கள் தங்கள் மனைவி ‛சர்நேம்' மாற்றம் செய்ய தேவையில்லை என கூறியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் திருமணம் முடிந்த பிறகு பெண்கள் தங்களின் கணவரின் குடும்பம், ஜாதி பெயரை சர்நேம்மாக சேர்ப்பது பல இடங்களில் இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது.

இவ்வாறு செய்வதன் மூலமே புதுமணப்பெண் தான் பிறந்த வீட்டை விட்டு புகுந்த வீட்டின் குடும்பத்தை சேர்ந்த உறுப்பினராக முற்றிலுமாக மாறிவிடுகிறார் என சில இடங்களில் நம்புகின்றனர்.

