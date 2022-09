ஜாமீனை ஏன் மறுக்க வேண்டும்? எந்த காரணமும் இல்லையே.. டீஸ்டா செதல்வாட் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டீஸ்டா செதல்வாட் வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யுயு லலித், ''சமூக ஆர்வலர் டீஸ்டா செதல்வாட் இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக சிறை வைத்திருப்பது ஏன் என்றும்? ஆறு வாரங்களுக்குப் பிறகு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொன்டு நோட்டீசுக்கு பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் எந்த அடிப்படையில் உத்தரவிட்டது? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

குஜராத்தில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவம் நடைபெற்றது. இதில் கரசேவகர்கள் 58 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

இதன்பின்னர் அதே ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் குஜராத்தின் குல்பர்க் சொசைட்டியில் வன்முறை வெடித்தது. இந்த வன்முறையில் முன்னாள் காங்கிரஸ் எம். பி இசான் ஜாப்ரி உள்பட பலர் கொல்லப்பட்டனர்.

குஜராத் கலவர விவகாரத்தில் மோடிக்கு எதிராக சதி- டீஸ்டா செதல்வாட் ஜாமீன் மனு மீது இன்று விசாரணை

English summary

While Teesta Setalwad's case came up for hearing yesterday, Supreme Court Chief Justice UU Lalit said, "Why is social activist Teesta Setalwad kept in jail for more than two months? On what basis did the High Court order to answer the notice by taking it up for hearing after six weeks? He also questioned.