வெளுத்து வாங்கும் மழை; குஜராத் உள்ளிட்ட 3 மாநிலங்களில் 18 பேர் உயிரிழந்த சோகம்.. நிலவரம் என்ன?

Delhi

oi-Karthi Ramu

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லிக்கு இன்று இடியுடன் கூடிய கனமழை எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம். நேற்று பெய்த மழை காரணமாக நகரின் வெப்பநிலை குறைந்து குளிர்ச்சியான காலநிலை நிலவி வருகிறது. அதேபோல டெல்லி மட்டுமல்லாது குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மற்றும் தெலங்கானா என பல மாநிலங்கள் கனமழையை எதிர்கொண்டுள்ளன. இதுவரை இந்த மாநிலங்களில் 18 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

கர்நாடகா மற்றும் அசாம் மாநிலங்களில் கனமழை காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை பொறுத்த அளவில் அதன் கிழக்கு பகுதிகள் கனமழையால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மும்பை, தானே மற்றும் ராய்காட் மற்றும் பால்கர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதனால் இந்த பகுதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.

The India Meteorological Department has issued a thunderstorm warning for the national capital Delhi today. Due to yesterday's rains, the temperature in the city has dropped and the weather is cold. Similarly, many states like Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Telangana have faced heavy rains not only in Delhi. So far 18 people have died in these states.