IND vs NZ: ராஞ்சி மேட்ச் ரிசல்ட்களை பார்த்தா தலை சுத்துதே.. வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?

டெல்லி: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே இரண்டாவது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி, இன்று, ராஞ்சியிலுள்ள ஜார்க்கண்ட் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் (JSCA) மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.

இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் 3 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரை கைப்பற்றும்.

ராஞ்சி கிரிக்கெட் மைதானம் இந்திய அணிக்கு சாதகமாக இருந்துள்ளதா, பாதகமாக இருந்துள்ளதா, என்பதை கடந்த கால போட்டி முடிவுகள் உங்களுக்குச் சொல்லும்.

English summary

IND vs NZ stats: The second T20 cricket match between India and New Zealand is scheduled to be played today at the Jharkhand State Cricket Association (JSCA) ground in Ranchi. If the Indian team wins this match, it will capture the 20-over cricket series with 3 matches. Past match results will tell you whether the Ranchi Cricket Ground has been for or against the Indian team.