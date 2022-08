தைவான் மோதலில் தலையை விட்ட இந்தியா.. முதல்முறையாக சீனா மீது நேரடி "விமர்சனம்".. அட்டாக் - பின்னணி!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தைவான் கடற்பகுதியில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் சீன ராணுவம் போர்ப்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டது உலகம் முழுவதும் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

அமெரிக்காவின் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுசி தைவானுக்கு திடீரென வருகை புரிந்தார். தைவான் சீனாவின் ஓர் அங்கமாக கருதும் நிலையில் சீனாவின் அனுமதியின்றி பெலுசி தைவானுக்கு வந்ததுதான் இந்த போர் பயிற்சி மற்றும் பதற்றத்திற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இதுவரை இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மௌனமாக இருந்த இந்தியா தற்போது கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது.

சீனா - தைவான் விவகாரம்: தைவானைச் சுற்றி சீனாவின் போர்ப்பயிற்சி சொல்லும் செய்தி என்ன?

English summary

(சீனாவின் ராணுவ நடவடிக்கை குறித்து இந்தியா பகிரங்க விமர்சனம்); India has for the first time referred to what it called “the militarisation of the Taiwan Strait”, marking a rare instance of New Delhi appearing to comment on China’s actions towards Taiwan.