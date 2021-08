'மாபெரும் சாதனை..' ஒரே நாளில் 1.16 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி.. ஒரு வாரத்தில் 2ஆவது முறை!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இன்று 2ஆவது முறையாக ஒரே நாளில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு வேக்சின் போட்டு இந்தியா மாபெரும் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. இன்று மாலை வரையில் மட்டும் சுமார் 1.16 கோடி பேருக்கு கொரோனா வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளதாகச் சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் கொரோனா வைரசை வெல்ல வேக்சின் மட்டுமே ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் உலகின் அனைத்து நாடுகளும் வேக்சின் பணிகளுக்கே முக்கியதும் கொடுத்து வருகிறது.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரைக் கடந்த ஜனவரி மாதம் வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டது. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பின்னர் படிப்படியாக அனைவருக்கும் வேக்சின் போட அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

1⃣ Crore, 2⃣ Times, in 5⃣ days Congratulations, as India administers another 1 crore #COVID19 vaccinations today Highest one-day record of 1.09 crore vaccine doses achieved till 6 pm - and still counting! Under PM @NarendraModi ji, India is fighting strongly against corona. pic.twitter.com/ByEECsn1T5

English summary

India administered over 1 crore doses of the Covid-19 vaccine today. This is the second time the single-day vaccination tally crossed the 1 crore mark within a week.