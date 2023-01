“கனவு திட்டம்”.. நீரிலிருந்து எரிபொருள் எடுக்கும் இந்தியா! ரூ.19744 கோடியா? அதென்ன கிரீன் ஹைட்ரோஜன்?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலை கடுமையாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், நீரிலிருந்து பசுமை ஹட்ரோஜனை பிரித்து எடுத்து எரிபொருளாக பயன்படுத்தும் திட்டத்தை மத்திய அரசு தொடங்க உள்ளது. ரூ.19,744 கோடி மதிப்பிலான இந்த திட்டத்தில் தனியாரை இணைந்து செயல்பட மத்திய அரசு முடிவு செய்து இருக்கிறது.

இந்தியாவில் கார்பன் இல்லாத எரிபொருளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தேசிய பசுமை ஹைட்ரோஜன் திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு கடந்த புதன்கிழமை ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறது. ரூ.19,744 கோடி மதிப்பிலான இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ரூ.8 லட்சம் கோடி முதலீட்டை ஈர்க்க முடியும் என்று மத்திய அரசு நம்புகிறது.

பசுமை ஹட்ரோஜன் திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 50 லட்சம் டன் மாற்று எரிபொருட்களை உற்பத்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த பசுமை ஹட்ரோஜன் திட்டத்தின் கீழ் எரிபொருள் உற்பத்திக்கான செலவும் குறையும் எனவும் கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது.

ஏழைகளுக்கு எட்டாக் கனியாகும் விமான பயணம்... 16% உயர்ந்த விமான எரிபொருள் விலை

English summary

Price of petrol and diesel rising sharply in India, the central government is going to start a project to extract green hydrogen from water and use it as fuel. The central government has decided to collaborate with the private sector in this Rs 19,744 crore project.