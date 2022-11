மனித வெடிகுண்டான பெண்.. “அனைவரும் குணமடையனும்” - துருக்கி குண்டுவெடிப்புக்கு இந்தியா இரங்கல்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இஸ்தான்புல் குண்டுவெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்கும், துருக்கி அரசுக்கும் இரங்கல் தெரிவித்துக்கொள்வதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் அரிந்தாம் பக்சி கூறி இருக்கிறார்.

துருக்கி தலைநகர் இஸ்தான்புல் நகரத்தின் இஸ்திக்லால் பகுதியில் அமைந்து இருக்கும் புகழ்பெற்ற கடை வீதியில் நேற்று மாலை யாரும் எதிர்பாராத வகையில் குண்டு வெடிப்பு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

இந்த குண்டுவெடிப்பில் 6 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். சுமார் 80 க்கும் அதிகமான மக்கள் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு ஆம்புலன்ஸ்களில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.

English summary

India's Ministry of External Affairs Spokesperson Arindam Baksi, Tweeted the condolences to the victims of the Istanbul blast and to the Turkish government.