மதச்சுதந்திரம்.. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? அமெரிக்க மத சுதந்திர ஆணையத்திற்கு இந்தியா பதிலடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத சுதந்திரம் குறித்த அமெரிக்காவின் சர்வதேச மதசுதந்திர ஆணையத்தின் அறிக்கையை இந்தியா நிராகரித்தது. இது ஒருதலைபட்சமானது மட்டுமின்றி துல்லியமற்றது எனக்கூறியுள்ள இந்தியா நாட்டின் பன்மைத்துவத்தை பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது என கடுமையாக சாடியுள்ளது.

இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள மதசுதந்திரம் குறித்து கடந்த மாதம் அமெரிக்கா சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சத்தின் செயலாளர் ஆன்டனி பிளிங்கன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் 2021ம் ஆண்டில் இந்தியா உள்பட பிற நாடுகளில் உள்ள மதசுதந்திரங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் இருந்தன.

இந்தியாவில் மதரீதியான நிகழ்வுகள் கவலையளிக்கிறது! சர்வதேச மதசுதந்திரத்துக்கான அமெரிக்க தூதர் கருத்து

English summary

India on Saturday rejected a US panel's report on religious freedom and termed it biased and inaccurate. It further accused the report of lacking understanding of the country's plurality.