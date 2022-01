மின்னல் வேகம்.. வெறும் 4 நாட்களில் 2.5 மடங்கு உயர்ந்த கொரோனா.. ஓமிக்ரான் பரவலும் இரட்டிப்பானது

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் ஓமிக்ரான் அச்சம் அதிகரித்து வரும் நிலையில். வைரஸ் பரவல் வேகம் குறித்து சில அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்த நிலையில், இப்போது நிலைமை அப்படியே தலைகீழாக மாறத் தொடங்கியுள்ளது. வைரஸ் பாதிப்பு பல வாரங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் 10 ஆயிரத்தைத் தாண்டியுள்ளது.

இதன் காரணமாக நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் இரவு ஊரடங்கு உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகள் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

The fresh coronavirus cases being reported in India have jumped by nearly 2.5 times in the last four days. Total cases of Omicron variant have nearly doubled.