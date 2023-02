வருமான வரி விலக்கு.. அது என்ன 3 லட்சம், 7 லட்சம்? நிர்மலா அறிவிப்பால் குழம்பிய மக்கள்.. இதோ விளக்கம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: புதிய வருமான வரி தொடர்பான நிர்மலா சீதாராமனின் பட்ஜெட் அறிவிப்பால் சம்பளதாரர்கள் பெரும் குழப்பத்திற்கு உள்ளாகினர். என்னாச்சு, யாருக்கு சலுகை என்ற கேள்விகள் எல்லா இடங்களிலும் எதிரொலித்தன. ஆனால், ஒருவழியாக இப்போது மக்களுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட் உரையின்போது.. நிர்மலா சீதாராமன் தனி நபர் வருமான வரி தொடர்பான வாக்கியங்களை படிக்கும் முன்பாக சில வினாடிகள் உரையை நிறுத்தி அனைவரையும் உன்னிப்பாக கவனிக்க வைத்தார். ஏனெனில் இது சம்பளதாரர்களின் பல வருட கோரிக்கை அதை நாம் நிறைவேற்றவில்லை என்பதை உணர்ந்திருந்தார். பிறகு உரையை தொடர்ந்தபோது, அவரும் இதை ஆமோதித்தார். நீங்கள் எதிர்பார்த்திருந்த விஷயத்திற்கு நான் வருகிறேன் என்ற ஒரு முன்னுரை விளக்கத்தோடுதான் அவர் அதை அறிவித்தார்.

இதன்படி, புதிய வருமான வரி பிரிவை தேர்வு செய்த தனி நபர்களுக்கு 7 லட்சம் வரை ரிபேட்டுடன் (Tax rebate) கூடிய வரி விலக்கு என அவர் அறிவித்தார். பின்னர் அவர், 3 லட்சம் வரை வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு வழங்கப்படுவதாகவும் கூறினார். முன்பு இது 2.50 லட்சம் என்பதாக இருந்தது. இதுதான் குழப்பங்களுக்கு காரணம். 3 லட்சம் வரை வருமான வரி விலக்கு என்கிறார், 7 லட்சத்தையும் குறிப்பிடுகிறார். அப்படியானால் 3 லட்சம் வரை பழைய வருமான வரி தாக்கலை தேர்வு செய்தவர்களுக்கும் 7 லட்சம் வரையிலான சலுகை புதிய வருமான வரி பிரிவை தேர்வு செய்தவர்களுக்குமா என்ற கேள்வி மக்களிடையே எழுந்தது.

இது தொடர்பான ஒன்இந்தியாதமிழ் பல வல்லுநர்களிடம் பேசியபோது தெரிந்த உண்மை இதுதான். மத்திய அரசு பழைய வருமான வரி பிரிவை தேர்வு செய்தவர்களுக்கு எந்த சலுகையும் தரவில்லை. நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டது அனைத்துமே புதிய வருமான வரி பிரிவின் கீழ் வருமான வரி தாக்கல் செய்வோருக்கு மட்டுமே. அனைத்து மக்களையும் புதிய பிரிவின் கீழ் இழுக்க வேண்டும் என்ற திட்டமும் இதில் உள்ளதாம்.

இதன்படி 7 லட்சம் வரையில் ஆண்டு வருவாய் பெறுவோர் தங்களது செலவீனங்களுக்கான ஆவணங்களை முழுமையாக தாக்கல் செய்தால் வரியே கட்டாத அளவுக்கு தப்ப முடியும். இதைத்தான் ரிபேட் என்ற வார்த்தையுடன் நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார். 3 லட்சம் வரையிலான வருவாய் பிரிவினர், வருமான வரி தாக்கல் செய்ய தேவையே இல்லை. இதுதான் 3 லட்சத்திற்கான பொருள்.

புதிய வருமான வரியில் ஸ்லாப் மாற்றங்களையும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார். இதே அவை:

0 - 300000 லட்சம் வரை: 0 சதவீத வரி

300000-600000 லட்சம் : 5 சதவீத வரி

600000 -900000 லட்சம் : 10 சதவீத வரி

900000 - 1200000 லட்சம்: 15 சதவீத வரி

1200000 -1500000 லட்சம் : 20சதவீத வரி

15 லட்சத்திற்கு மேல் : 30 சதவீத வரி

English summary

Income tax exemption limit increased in union budget but do you know who will get benefit and what will be the new income tax slab 2023? Here is the full details in Tamil.