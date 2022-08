இந்திய பொருளாதாரம் மந்த நிலைக்கு போகாது என்ற நிர்மலா சீதாராமன்! "நறுக்" பதிலடி கொடுத்த சு.சாமி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மந்த நிலையில் சிக்கி கொள்ளும் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய நிலையில் அதற்கு பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சாமி விமர்சனத்துடன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 18 ம் தேதி துவங்கினாலும் கூட உரிய முறையில் விவாதங்கள் நடைபெறவில்லை.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, எரிவாயு சிலிண்டர் விலையேற்றம், அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு, ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் அது ஏற்கப்படவில்லை. இதனால் கூச்சல் குழப்பத்துடன் சபை நடவடிக்கைகள் முடங்கின.

English summary

When Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said in Parliament that there is no question that India's economy will be stuck in a recession, senior BJP leader Subramania Samy responded with criticism.