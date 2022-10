அமைதிக்கான நோபல் பரிசு.. இந்திய பத்திரிகையாளர்கள் முஹம்மது ஜுபைர், பிரதிக் சின்ஹா பெயர் பரிந்துரை

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 2022 ஆம் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு இந்தியாவை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர்கள் முஹம்மது ஜுபைர் மற்றும் அவரது நண்பர் பிரதிக் சின்ஹா ஆகியோரின் பெயர்களும் பரிந்துரைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.

சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுக்களுக்கு பெயர்பெற்ற பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா, தொலைக்காட்சி ஒன்றில் இறைத்தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறாக பேசினார். அதேபோல் அக்கட்சியின் நவீன் குமார் ஜிண்டாலும் முஹம்மது நபி குறித்து ட்விட்டரில் அவதூறாக கருத்திட்டார்.

நுபுர் ஷர்மாவின் இந்த சர்ச்சை கருத்தை உலக நாடுகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் ஆல்ட் நியூஸ் ஆசிரியரும் பத்திரிகையாளரும் முஹம்மது ஜுபைர் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Indian journalists Muhammad Zubair and his friend Pratik Sinha have also been nominated for the 2022 Nobel Peace Prize. They are the founders of Alt new fact check website revealed lot of truths and exposed fake news and hate news.