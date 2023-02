ஸ்பீடு எடுக்கும் ரயில்வே.. நிமிடத்திற்கு 25 ஆயிரம்.. இனி 25 லட்சம்.. இ-டிக்கெட் விநியோகத்தில் அதிரடி

இந்த வசிதியானது இந்த ஆண்டு செப்டம்பருக்குள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்த ஆண்டு முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது அதிகரிக்கும் என்று இரயில்வே துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. தற்போது வரை நிமிடத்திற்கு 25,000 டிக்கெட்களை முன்பதிவு செய்ய முடியும். இந்த வசிதி இந்த ஆண்டு அப்டேட் ஆகிறது.

உலகில் மிகப் பெரிய ரயில் போக்குவரத்தை கொண்டுள்ள நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. இந்திய ரயில்வே நாளொன்றுக்கு சுமார் 13,169 பயணிகள் ரயில்களையும் 8,479 சரக்கு ரயில்களையும் இயக்குகிறது. இந்த ரயில்கள் மொத்தமாக நாடு முழுவதும் சுமார் 68,103 கி.மீ தொலைவுக்கு பயணிக்கின்றன. பயணிகளில் ரயில் ஒரு நாளைக்கு 23 கோடி பேரை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கிறது.

இந்நிலையில் இந்தியன் ரயில்வேயில் ஒரு நிமிடத்திற்கு சுமார் 25 ஆயிரம் டிக்கெட்களை விற்று வருகிறது. ஆனால் இது போதுமானதாக இருப்பதில்லை என்கிற புகார் அடிக்கடி மேலெழுகிறது. குறிப்பாக பண்டிகை நாட்டிகளில் இந்த வேகம் போதுமானதாக இருப்பதில்லை என்று குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. எனவே ரயில் டிக்கெட் புக்கிங்கின் வேகத்தை அதிகரிக்க ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவெடுத்திருந்தது. அதன்படி சில முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது.

ரயில் திட்டங்களில் தமிழ்நாடு புறக்கணிப்பு.. 'பிங்க் புக்’கை குறிப்பிட்டு சு.வெங்கடேசன் கண்டனம்!

English summary

The Ministry of Railways has said that the booking of train tickets will increase from this year. As of now, 25,000 tickets can be booked per minute. This facility is being updated this year.