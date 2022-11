வெற்றி தோல்வி சகஜம் தான்.. ஆனால் இப்படி பண்ணியிருக்க கூடாது.. இந்திய அணிக்கு கொட்டு வைத்த சசி தரூர்

Delhi

டெல்லி: இந்தியா இங்கிலாந்து இடையேயான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா படு தோல்வி அடைந்தது. இதனால் பலரும் இந்திய அணியை விமர்சித்து வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் எம்பியும், மூத்த தலைவருமான சசி தரூரும், இந்திய அணியை விமர்சித்து ட்வீட் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான 2-வது அரையிறுதி ஆட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தப்போட்டியில் வென்று இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானோடு விளையாடும் என்று ரசிகர்கள் பலரும் காலையில் இருந்தே பரபரப்புடன் இருந்தனர்.

சமூக வலைத்தளங்களிலும் இன்றைய அரையிறுதி ஆட்டம் பற்றிய பதிவுகளே ஆக்கிரமித்து இருந்தது.

