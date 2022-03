பூமிக்கு வரும் ”சூரிய சுனாமி” இந்த தேதியில் இணைய சேவை பாதிப்பு? வாட்ஸ்ஆப்பில் பரவும் தகவல் உண்மையா?

Delhi

டெல்லி : சூரியனில் உள்ள துகள்களில் ஏற்பட்டுள்ள வெடிப்பு காரணமாக சூரிய சுனாமி எனும் அதிவேக புயல் உருவாகியுள்ளதாகவும், இந்த புயலானது வரும் 31ஆம் தேதி பூமியை தாக்கும் என்பதால் இண்டர்நெட் மற்றும் ஜிபிஎஸ் சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சூரியனில் இருந்து அதிக அளவில் காந்த துகள்கள் வெளியேறுவதே சூரிய காந்தப் புயல் என குறிப்பிடப்படுகிறது. வெளியேறும் இந்த காந்த துகள்கள் பூமியை நோக்கி நகர்கின்றன.

இந்த துகள்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பல மில்லியன் கிமீ பயணம் செய்யும். இவை பூமியை அடைய சுமார் 13 மணிநேரம் முதல் ஐந்து நாட்கள் வரை ஆகலாம் எனக் கூறப்படும் நிலையில், பூமியின் வளிமண்டலம் இந்த துகள்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது.

English summary

The eruption of particles in the sun caused a solar tsunami. Internet and GPS services are expected to be affected as the storm hits the 31st Earth.