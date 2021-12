உத்தரகாண்ட் காங்.கில் வெடித்த உட்கட்சி பூசல்.. ஹரிஷ் ராவத் போட்ட ட்வீட்.. சோனியாவுக்கு புது தலைவலி!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: பொதுவாக ஒரு கட்சியில் உட்கட்சி பூசல் அவ்வப்போது தலைதூக்குவது வழக்கம். ஆனால் காங்கிரசையும், உட்கட்சி பூசலையும் பிரிக்க முடியாது.ஏனெனில் பல மாநிலங்களில் காங்கிரசில் உட்கட்சி பூசல் தலைவிரித்தாடுவது தொடர்கதையாகி விட்டது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில் உட்கட்சி பூசல் காரணமாக பஞ்சாப் முதல்வராக இருந்த அமரீந்தர் சிங் முதல்வர் பதவியையும் துறந்து, கட்சியில் இருந்தும் விலகி தனிகட்சியே ஆரம்பித்து விட்டார்.

English summary

The infighting in Congress is so rampant in so many states that it is impossible to separate the Congress and the infighting.It is in this context that one of Harish Rawat's tweets seems to explicitly indicate an infighting