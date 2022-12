அனைத்தும் காவிமயமா? இதையாவது விட்டு வையுங்க.. கொலீஜியம் குறித்து மத்திய அரசு மீது கபில் சிபல் சாடல்

Delhi

டெல்லி: கொலீஜியத்தை கலைப்பதன் மூலம் நீதித்துறையை கைப்பற்றி அதில் தங்கள் சித்தாந்தம் கொண்ட ஆட்களை அமர வைக்க மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது என உச்சநீதிமன்றம் மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கொலீஜியம் அமைப்பு முறைக்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறது. முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜூ கொலீஜியம் குறித்து வெளிப்படையாக குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருக்கிறார்.

சமீபத்தில் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜூ நீதிபதிகள் கொலீஜியத்தின் மூலம் இதர நீதிபதிகளை நியமிப்பதில் காலத்தை செலவிடுகிறார்கள் என்று சாடியிருந்தார்.

English summary

Senior Supreme Court advocate Kapil Sibal has alleged that the Center is trying to take over the judiciary by dissolving the collegium and install people with their ideology in it.