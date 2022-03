உணவு டெலிவரி ஊழியர்கள் படும் பாடு... மத்திய அமைச்சருக்கு உருக்கமான கடிதம் எழுதிய கார்த்தி சிதம்பரம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: உணவு டெலிவரி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பையும், சமூக மரியாதையையும் மத்திய அரசு உறுதிபடுத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சிவகங்கை மக்களவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் கடந்த 16 ஆம் தேதி மக்களவையில் சுவிக்கி, சொமாட்டோ உணவு டெலிவரி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் டெலிவரி ஊழியர்கள் தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினார்.

இந்த நிலையில் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சருக்கும் அவர் கடிதம் எழுதி இருக்கிறார். அதில், "இந்தியாவில் ஒரு கோடியே 50 லட்சம் பேர் இதுபோல் டெலிவரி ஊழியர்களாக உள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பையும், நலத்திட்டங்களையும் நிறுவனங்கள் வழங்குவது இல்லை.

English summary

The Congress MP said the federal government should ensure the safety and social respect of employees working in food delivery companies. Karthi Chidambaram has written a letter to Union Labor Welfare Minister Bhupendra Yadav.