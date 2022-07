கெமிஸ்ட்ரி! எங்களை ஏன் தப்பா பேசுறீங்க? பொங்கி எழுந்த லலித் மோடி.. சுஷ்மிதா சென் பற்றி பேச்சு

Delhi

oi-Karthi Ramu

டெல்லி: ஐபிஎல் போட்டியை அறிமுகம் செய்தவரும் அதன் முன்னாள் தலைவருமான லலித் மோடிக்கும் முன்னாள் உலக அழகியான சுஷ்மிதா சென்னுக்கும் இடையேயான நட்பு குறித்த சர்ச்சைகள் மேலெழுந்துள்ள நிலையில் இது குறித்த விமர்சிப்பவர்களுக்கு நடிகர் அஜித் பாணியில் சமூக வலைத்தளங்களில் லலித் மோடி பதிலளித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஒரு நீண்ட குறிப்பையும் அவர் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்.

தனது முன்னாள் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் அடங்கிய புகைப்படத் தொகுப்பை வெளியிட்ட லலித் மோடி கீழ்க்கண்டவாறு எழுதியுள்ளார்.

இதுதான் காரணமா? சுஷ்மிதா சென்னுக்கு 2013ல் லலித் மோடி அனுப்பிய

English summary

Lalit Modi has responded to the critics on social media in the style of actor Ajith, amid controversy surrounding the friendship between him and former Miss World Sushmita Sen.