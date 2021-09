வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு.. 25-ம் தேதி விவசாயிகள் நாடு தழுவிய போராட்டம்.. இடதுசாரிகள் ஆதரவு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: வேளாண் சட்டங்களை கண்டித்து வருகிற 25-ம் தேதி 'பாரத் பந்த்' போராட்டத்துக்கு விவசாயிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில் இடதுசாரி கட்சிகள் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை கண்டித்து தலைநகர் டெல்லியில் பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த குடியரசு தினத்தன்று டெல்லியில் நிகழ்ந்த வன்முறை, கடும் குளிர், மழை, கொரோனா அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றை எல்லாம் தாங்கி பெண்கள், குழந்தைகள் என குடும்பத்துடன் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினார்கள்.

English summary

Left-wing parties have backed farmers' calls for a 25th 'Bharat Bandh' protest condemning agricultural laws. These parties have also called on the public to take part in and support the struggle of the peasantry