வடக்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்தம் - கேரளா உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

டெல்லி: நாடு முழுவதும் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் வடக்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் உத்தரகாண்ட், உத்தரபிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், கேரளா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் மிக கனத்த மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

நாட்டில் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்குப் பருவமழைக் காலமாகும். கடந்த ஜூன் 3ஆம் தேதி கேரளாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கியது. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா என தீவிரமடைந்த மழை வட மாவட்டங்களை சூறையாடி வருகிறது.

டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, கோவா,ஹிமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மழை வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. மக்களின் இயல்புவாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு பலரின் உயிரை பறித்து வருகிறது.

English summary

The India Meterological department on Tuesday predicted that a Low Pressure Area has been formed over North Bay of Bengal neighbourhood under the influence of yesterday’s cyclonic circulation.Under its influence heavy to very heavy rainfall with extremely heavy falls at isolated places is very likely for the next two days,