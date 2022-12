90-95% காலி.. தோல்வியடைந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள்! மழுப்பும் மத்திய அரசு.. சு.வெங்கடேசன் சுளீர்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் புதியதாக உருவான ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் எவ்வளவு வெற்றியடைந்திருக்கின்றன என்கிற கேள்விக்கு மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் பதிலளிக்காமல் மழுப்பியுள்ளதாக சிபிஎம் எம்.பி சு.வெங்கடேசன் விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஆண்டு தோறும் கணிசமான அளவில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உருவாகின்றன. இவற்றால் கணிசமான அளவு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகிறது என்று மத்திய அரசு தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த நிறுவனங்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 90-95% ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தோல்வியடைந்துள்ளதாக அவ்வப்போது செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

CPM MP Su.Venkatesan has criticized that the central government has not answered the question of how successful the start-up companies that have emerged in the last 5 years have been.