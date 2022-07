மாமல்லபுரம் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி.. டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை முறைப்படி அழைத்த தமிழக அரசு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சர்வதேச அளவிலான செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தமிழகத்தில் மாமல்லபுரத்தில் ஜூலை 28 ல் துவங்கி நடைபெற உள்ளது. இதன் துவக்க விழாவில் பங்கேற்க வரும்படி தமிழக அரசு சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்தித்து திமுக எம்பிக்கள் டிஆர் பாலு, கனிமொழி, விளையாட்டு துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் உள்ளிட்டவர்கள் அழைப்பு விடுத்தனர்.

சர்வதேச அளவிலான 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் தமிழகத்தின் மாமல்லபுரத்தில் நடக்க உள்ளது. இதுவரை 43 முறை செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடந்திருந்தாலும் கூட அதில் ஒன்று கூட இந்தியாவில் நடைபெறவில்லை.

இந்தியாவில் முதல் முறையாக இந்த ஆண்டுதான் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடக்கின்றன. அதுவும் தமிழ்நாட்டில் மாமல்லபுரத்தில் நடக்கிறது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி.. சர்வதேச தரத்தில் தயாராகும் அரங்குகள்.. 90% பணிகள் நிறைவு!

English summary

The International Chess Olympiad will be held at Mamallapuram in Tamil Nadu from July 28. DMK MPs TR Balu, Kanimozhi, Sports Minister Meiyanathan and others invited Prime Minister Narendra Modi on behalf of the Tamil Nadu government to participate in the inaugural ceremony.