மோடியின் டீமில் புதிதாக 15 பேர் அமைச்சர்கள்.. பிரதமரின் இல்லத்திற்கு வந்த புதுமுகங்கள்.. யார் யார்?

டெல்லி :மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ள நபர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வீட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளனர். ஜோதிராதித்யா சிந்தியா, சர்பானந்த சோனவல், நாராயன் ரானே உள்ளிட்ட பல்வேறு புதுமுகங்கள் பிரதமரின் வீட்டிற்கு வந்துள்ளனர்,.

நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் இன்று மாலை நடைபெற உள்ளது. இந்த அமைச்சரவையில் புதுமுகங்கள் பலர் இடம் பெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை அறிவிக்க உள்ளார். பாஜக மூத்த தலைவர்கள் பலரும் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளனர். எந்தெந்த மாநிலங்களில் இருந்து மத்திய அமைச்சர் தேர்வு செய்யப்படவில்லையோ, அந்த மாநிலங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கும் வகையில் அந்த மாநிலங்களைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது.

