கோவில்களை இடிக்கிறார்.. ராவணன் போல் பிரதமர் மோடி.. கோர்ட்டில் விரைவில் வழக்கு.. சு.சாமி முடிவு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ராவணன் போல் பிரதமர் மோடியும் கோவில்களை இடிக்கிறார். அவருக்கு எதிராக மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் வழக்கு தொடர உள்ளேன் என பாஜகவின் மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணியசாமி திடீரென்று கூறியுள்ள நிலையில் பின்னணியில் உள்ள விஷயம் வெளியாகி உள்ளது.

பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் சுப்பிரமணியன்சாமி. தமிழகத்தை சேர்ந்த இவர் மத்திய அமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் தொடர்ந்து சுப்பிரமணியன்சாமி, பாஜக தலைவர்களை விமர்சனம் செய்து வருகிறார். குறிப்பாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அவர் கடுமையாக தாக்கி பேசி வருகிறார்.

பாஜகவுக்கு பேரழிவு.. டெல்லி, இமாச்சல் தேர்தல் தோல்வியால் சு.சாமி கடும் கோபம்..மோடி மீது ‛அட்டாக்’

English summary

Prime Minister Modi is destroying temples like Ravana. The matter in the background has come to light as BJP's senior leader Subramaniasamy has suddenly said that he is going to file a case against him in the Bombay High Court soon.