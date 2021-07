மோடி 2.oஇல் இப்போது 77 அமைச்சர்கள்.. 'சிறிய அரசு சிறப்பான ஆட்சி கோஷம்' என்ன ஆனது.. ஏன் இந்த மாற்றம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்திய அமைச்சரவையில் தற்போது 77 அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றுள்ள நிலையில், பிரமதர் மோடி தலைமையில் முதலில் ஆட்சி அமைந்த போது முன் வைக்கப்பட்ட 'சிறிய அரசு சிறப்பான ஆட்சி' (maximum government, maximum governance) என்ற முழக்கம் என்ன ஆனது என்ற கேள்வி இயல்வாகவே எழுகிறது.

பிரதமர் மோடி 2ஆம் முறையாக ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மத்திய அமைச்சரவை மாற்றப்படாமல் இருந்தது. இந்நிலையில், மோடி 2.0இல் நேற்று முதல்முறையாக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.

இதற்கு முன் அமைச்சராக இருந்த சுமார் 20% பேர் மாற்றப்பட்டனர். மூத்த அமைச்சர்களாக அறியப்பட்ட பிரகாஷ் ஜவடேகர், ரவிசங்கர் பிரசாத், ஹர்ஷ்வர்தன் என முக்கிய அமைச்சர்கள் பலரும் ராஜினாமா செய்தனர்.

English summary

When Modi was sworn in as prime minister on May 26, 2014, he had 43 ministers in his cabinet. Seven years later, it now has 77 ministers. This number is just four short of the permissible limit of 81.