பாஸ்போர்ட், இந்திய கொடி அவசியம் - உக்ரைனில் இருந்து தாயகம் திரும்புவோருக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: உக்ரைனில் இருந்து தாயகம் திரும்ப விரும்பும் மாணவர்களுக்கு அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

ருமேனியா, ஹங்கேரி எல்லைக்கு வருவோர் வாகனங்களில் இந்திய தேசிய கொடியை ஒட்டியிருக்க வேண்டும். தேவைப்படின் 2 கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்று வைத்திருக்கவும் மத்திய அரசு அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.

ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தியதை தொடர்ந்து வான்வெளியை உக்ரைன் மூடிய நிலையில், அங்குள்ள இந்தியர்களை நிலப்பகுதி வழியாக மீட்பதற்கு மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது.

இதற்காக வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள், உக்ரைனின் எல்லைப் பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளனர். ஹங்கேரி, போலந்து, ஸ்லோவாக் குடியரசு, ரொமேனியா ஆகிய நாடுகள் உக்ரைன் எல்லையில் அமைந்துள்ளன. மீட்பு பணி தொடர்பாக இந்த நாடுகளில் செயல்பட்டு வரும் இந்திய தூதரகங்கள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றன.

English summary

Money, Passport, Indian Flag India’s Advisory To Students On Evacuation Plan From Ukraine Borders Govt of India and Embassy of India working to establish evacuation routes from Romania and Hungary. India’s Advisory To Students On Evacuation Plan From Ukraine Borders.Carry Cash, COVID Vaccine Certificate and indian flag.