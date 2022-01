உஷார்.. இந்தியாவில்.. ஜஸ்ட் ஒரே நாளில் இரு மடங்காக உயர்ந்த கொரோனா கேஸ் எண்ணிக்கை.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 22 ஆயிரத்து 775 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதிசெய்யப்பட்ட நிலையில் மூன்றாவது அலைக்கான அறிகுறிகள் தொடங்கி உள்ளதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் ஓமைக்ரான் தொற்று: இந்தியாவில் பாதிப்பு 1270ஆக உயர்வு!

2020ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட கோரொனா தொற்று பாதிப்பு தற்போது வரை அடுத்தடுத்த ஆண்டில் இரண்டு அலைகளில் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு மூன்றாவது அலையை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

பிப்ரவரி மாதம் கொரோனா 3வது அலை உச்சமடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் கடந்த சில வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்புகள் குறைந்து காணப்பட்டது.

கஷ்டம் தான்!! 'தொடர்ந்து உருமாறும் கொரோனா.. 3ஆம் அலையுடன் முடிந்து போகாது..' டாப் ஆய்வாளர் வார்னிங்

English summary

Experts warn that symptoms of the third wave have begun in India as 22,775 people have been diagnosed with corona infection in the last 24 hours.