அக்னிபாத்: 60 ரயில்கள் எரிப்பு.. ரூ.700 கோடி சேதம்.. 718 பேர் கைது.. அக்னி குழம்பாக மாறிய போராட்டம்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டத்தைக் கண்டித்து இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டத்தால் ரூ.700 கோடி மதிப்பிலான ரயில்வே சொத்துக்கள் சேதமாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்திய ராணுவத்தில் ஓய்வூதிய செலவினங்களை குறைப்பதற்காக, அக்னிபாத் திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்படும் ராணுவ வீரர்கள், 4 ஆண்டு காலத்துக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் 25 சதவீதம் பேர், ராணுவத்தில் 15 ஆண்டு கால பணிக்கு வைத்துக் கொள்ளப்பட்டு, மீதம் உள்ளவர்கள் ஒய்வூதியம் இன்றி வெறும் சம்பளத்துடன் வெளியேறும் நிலையில் அக்னிபாத் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

மாற்றுவழியில் காங்கிரஸ்! அக்னிபாத் திட்டத்தை திரும்பபெற தீர்மானம்! ராஜஸ்தான் அமைச்சரவை அதிரடி

English summary

It has been reported that railway assets worth Rs 700 crore have been damaged due to the protest by the youth against the Agnipath project.