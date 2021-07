நிச்சயம் நடைபெறும்..நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் திட்டம் இல்லை.. சுகாதார துறை இணை அமைச்சர் திட்டவட்டம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா 3ஆம் அலை உள்ளிட்ட காரணங்களால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் திட்டம் எதுவும் இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ள மத்திய சுகாதாரத் துறை இணை அமைச்சர் பாரதி ப்ரவின் பவார், தகுந்த முன்னேற்பாடுகளைப் பின்பற்றித் தேர்வுகள் நடத்தப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாகப் பல மாதங்களாகப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் நாட்டில் மூடப்பட்டுள்ளன. பாடங்கள் அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமே கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்தச் சூழலில் தான் கொரோனா 2ஆம் அலை காரணமாக நாட்டில் +2 தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இருப்பினும், அப்போது நீட் தேர்வு குறித்து எவ்வித அறிவிப்பும் வெளியாகாமல் இருந்தது.

English summary

Central Government has no plan to postpone NEET 2021. MoS for Health Bharati Pravin Pawar said the Entrance examination will be held with thorough precautions, maintaining social distancing, and following all COVID-19 protocols.