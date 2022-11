"சிவப்பாக" போகிறது நிலவு.. ஏன், எப்படி.. சந்திர கிரகணத்தில் நடக்கப்போவது என்ன? நாசா விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: இந்த ஆண்டின் முழு சந்திர கிரகணம் வரும் 8ம் தேதி நடக்கிறது. இந்த சமயத்தில் நிலா சிவப்பு நிறத்தில் காட்சியளிக்கப்போகிறது. இதற்கான காரணத்தை நாசா விளக்கியுள்ளது.

தற்போது நடைபெற உள்ள சந்திர கிரகணத்தை வெறும் கண்ணால் நம்மால் பார்க்க முடியும். இதை தவறவிட்டால் மீண்டும் முழு சந்திர கிரகணத்தை காண நாம் 2025 வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

இவ்வளவு சிறப்பான சந்திர கிரகணம் குறித்து எதிர்மறையாக சொல்லப்படுவது ஏன்? நிலா ஏன் ரத்த நிறத்தில் காட்சியளிக்கிறது? உள்ளிட்டவற்றிக்கு விடையாக அமைந்திருக்கிறது சந்திர கிரகணம் குறித்த நாசாவின் விளக்கம்.

This year's full lunar eclipse will take place on the 8th. During this time the moon will appear red in color. In mythology, the moon is said to be swallowed by a serpent. But NASA has explained the real reason for this. We can see the current lunar eclipse with the naked eye. If we miss this we will have to wait until 2025 to see another full lunar eclipse. Why is there so much negative talk about such a spectacular lunar eclipse? Why does the moon appear blood-colored? NASA's explanation of the lunar eclipse is the answer.