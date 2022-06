மோடி தலையிடனும்.. இதுபோல் "அங்கு" பேசியிருந்தால் மரண தண்டனை தான்... நடிகர் நசிருதீன் ஷா ஆவேசம்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜக முன்னாள் செய்தித்தொடர்பாளர் நுபுர் ஷர்மா பேசிய கருத்துகள் சர்வதேச அளவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் மேலும் விஷமத்தன கருத்துகள் பரவாமல் இருக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலையிட்டு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என நடிகர் நசிருதீன் ஷா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

பாஜக செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்தவர் நுபுர் ஷர்மா. இவர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்ட போது இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பேசிய கருத்துகள் சர்வதேச அளவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இஸ்லாமிய நாடுகளான சவூதி அரேபியா, ஈரான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார் உள்ளிட்ட ஏராளமான நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்தன. இதனைத்தொடர்ந்து நுபுர் ஷர்மாவை பாஜகவில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டும் இதுவரை பிரச்னை முடிவுக்கு வரவில்லை.

பாஜக நுபுர் சர்மா சொன்னது தப்பில்ல..! நெதர்லாந்திலிருந்து பறந்து வந்த சப்போர்ட்

English summary

Actor Naseeruddin shah Commented on Various Issue Created by BJP Government in India. Importantly, he want to stop the poison row over India through PM Modi.