கார்கில் யுத்த வெற்றி நாள்- ராணுவ வீரர்களுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, பிரதமர் மோடி வீரவணக்கம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: பாகிஸ்தானுடனான கார்கில் யுத்தத்தில் நமது நாட்டின் ராணுவ வீரர்கள் இன்னுயிர் ஈந்து மகத்தான வெற்றியை பெற்ற தினம் இன்று.. ஆண்டுதோறும் ஜூன் 26-ந் தேதி கார்கில் யுத்த வெற்றி நாள் - கார்கில் விஜய் திவாஸ் என கடைபிடிக்கப்படுகிறது. கார்கில் யுத்தத்தில் எல்லைகளைக் காக்க வீரமரணம் அடைந்த மாவீரர்களுக்கு இன்று நமது தேசம் வீரவணக்கம் செலுத்துகிறது.

நாடு விடுதலை அடைந்த காலம் முதல் இந்தியா- பாகிஸ்தான் இடையே யுத்தங்கள் ஒரு தொடர் நிகழ்வாகும். 1999-ம் ஆண்டு இன்னொரு இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தத்துக்கு காரணமாக இருந்தது கார்கில் ஆக்கிரமிப்பு.

1999-ம் ஆண்டு மே மாதத்தில் பாகிஸ்தான் ராணுவம், பயங்கரவாதிகள் துணையுடன் இந்தியாவுக்குள் ஆக்கிரமிக்க நுழைந்தது. இதனையடுத்து இந்திய ராணுவ வீரர்கள் கார்கில் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவர்களக் கைது செய்து சித்ரவதைக்கு பின் படுகொலை செய்தது பாகிஸ்தான் ராணுவம்.

இதனைத் தொடர்ந்து கார்கில் யுத்த முனையில் இருநாடுகளின் ராணுவம் இடையே மோதல் வெடித்தது. 1999-ம் ஆண்டு ஜூன் 6-ல் இந்திய ராணுவம், கார்கில் பகுதியில் மிகப் பெரும் யுத்த நடவடிக்கையில் இறங்கியது. அப்போது பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதியாக இருந்தவர் பர்வேஷ் முஷாரப். ஒரு கட்டத்தில் இந்திய ராணுவத்தின் முப்படைகளும் யுத்த களத்தில் முழு வீச்சாக களமிறங்கின. பின்னர் பாகிஸ்தான் ஊடுருவி கைப்பற்றி இருந்த ஒவ்வொரு பகுதியாக இந்திய ராணுவ வீரர்கள் உயிரை தியாகம் செய்து மீட்டெடுத்தனர்.

#WATCH | Ladakh: Wreath laying ceremony being held at Kargil War Memorial in Drass to pay tribute to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War, on #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/C5CLHKjeS7