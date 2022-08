குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர் ஜெகதீப் தன்கர் வெற்றி உறுதி.. இதோ டேட்டா!

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று நடைபெறும் துணை குடியரசு தலைவர் தேர்தலில், பாஜக வேட்பாளரான ஜெகதீப் தன்கருக்கு 515 எம்பிக்களின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளதால், கிட்டத்தட்ட அவரது வெற்றி உறுதியாகி விட்டது.

ஜனநாயக நாடான இந்தியாவில் சமீபத்தில் நடந்த குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிட்ட பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த திரவுபதி முர்மு வெற்றி பெற்றார்.

தற்போது நாட்டின் துணை குடியரசு தலைவராக வெங்கையா நாயுடு பதவி வகித்து வருகிறார். நாடாளுமன்றத்தின் ராஜ்ய சபா தலைவராகவும் செயல்பட்டு வரும் இவரது பதவிக்காலம் வருகிற 10-ந் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.

இதன் காரணமாக 10-ந்தேதிக்கு முன்பு புதிய துணை குடியரசு தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நடவடிக்கையில் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டது. இதையடுத்து இன்று தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதற்கான ஏற்பாடுகள் முழு அளவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இன்று நடைபெறும் துணை குடியரசு தலைவர் தேர்தலில், நாடாளுமன்றத்தின் லோக் சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா எம்.பி.க்கள் மொத்தம் 788 பேர் ஓட்டு போட இருக்கிறார்கள். இதற்கான வாக்குப்பதிவு டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இன்று குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்..நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்.. யாருக்கு வெற்றிவாய்ப்பு?

English summary

National Democratic Alliance's candidate Jagadeep Dhangar is set to win today's vice-presidential election easily. Today evening, the returning officer is likely to announce the name of next VP.